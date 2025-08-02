Швёнтек — о встрече с Таусон в Монреале: подумаю, что можно взять из нашего матча на траве

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором она сыграет с датчанкой Кларой Таусон.
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– Впереди у вас матч против Клары — кажется, вы выиграли у неё три раза из трёх. Что можете о ней сказать?
– Это будет первый раз, когда мы сыграем здесь, и я знаю, что она мощно бьёт по мячу, так что мне придётся к этому адаптироваться. Когда у неё идёт игра, она действительно играет очень хорошо. В наших прошлых матчах мне удавалось сохранять стабильность, и за счёт этого она чаще ошибалась. Но я знаю, что она из тех игроков, которые, когда чувствуют ритм, могут быть очень опасными. Так что это точно будет непростой матч.
Она также любит подавать быстро, так что посмотрим. Я также подумаю, что можно взять из нашего матча на траве (в 4-м круге Уимблдона-2025 победу одержала Швёнтек. – Прим. «Чемпионата») хотя, конечно, это совсем другое покрытие.
Последний раз мы играли на харде, по-моему, в Индиан-Уэллсе, а там корты были намного медленнее. Так что я подготовлюсь тактически, как и к любому другому матчу, и всё, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Монреале.
- 2 августа 2025
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