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Хачанов — Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Торонто

Хачанов — Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Торонто
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Сегодня, 2 августа, пройдут матчи четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в четвертьфинал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, занимающим 13-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Каспер Рууд, который начнётся не ранее 21:00 мск.

Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Счёт личных встреч Рууда и Хачанова — 2-0 в пользу Каспера. Он выиграл со счётом 6:3, 3:6, 6:1 в первом круге римского «Мастерса» — 2020 (на грунте) и 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в полуфинале US Open — 2022.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин.

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