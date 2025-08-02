Хачанов — Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Торонто

Сегодня, 2 августа, пройдут матчи четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в четвертьфинал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, занимающим 13-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Каспер Рууд, который начнётся не ранее 21:00 мск.

Счёт личных встреч Рууда и Хачанова — 2-0 в пользу Каспера. Он выиграл со счётом 6:3, 3:6, 6:1 в первом круге римского «Мастерса» — 2020 (на грунте) и 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в полуфинале US Open — 2022.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин.