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Швёнтек рассказала, чем согласилась бы пожертвовать ради победы на Уимблдоне

Швёнтек рассказала, чем согласилась бы пожертвовать ради победы на Уимблдоне
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что была бы готова провести год без выигранных титулов ради победы на Уимблдоне.

– После того как вы выиграли «Ролан Гаррос» в прошлом году, если бы вам сказали, что в следующие 12 месяцев вы не дойдёте ни до одного финала, но выиграете Уимблдон, — вы бы согласились?
– Это сложный вопрос. Первая часть, конечно, немного грустная… но да, я бы определённо отдала один год без титулов ради победы на Уимблдоне, без сомнений. Это же турнир «Большого шлема». И даже несмотря на то, что я не сыграла ни в одном финале, кроме, пожалуй, Бад-Хомбурга, я всё равно чувствую, что у меня были хорошие турниры.

Всегда чего-то немного не хватало, в полуфиналах, например, но с учётом того, каким был этот год, и учитывая всё в целом, я думаю, что всё равно выступила отлично. Так что да, однозначно, я бы согласилась, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Монреале.

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