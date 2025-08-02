Швёнтек рассказала, чем согласилась бы пожертвовать ради победы на Уимблдоне

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что была бы готова провести год без выигранных титулов ради победы на Уимблдоне.

– После того как вы выиграли «Ролан Гаррос» в прошлом году, если бы вам сказали, что в следующие 12 месяцев вы не дойдёте ни до одного финала, но выиграете Уимблдон, — вы бы согласились?

– Это сложный вопрос. Первая часть, конечно, немного грустная… но да, я бы определённо отдала один год без титулов ради победы на Уимблдоне, без сомнений. Это же турнир «Большого шлема». И даже несмотря на то, что я не сыграла ни в одном финале, кроме, пожалуй, Бад-Хомбурга, я всё равно чувствую, что у меня были хорошие турниры.

Всегда чего-то немного не хватало, в полуфиналах, например, но с учётом того, каким был этот год, и учитывая всё в целом, я думаю, что всё равно выступила отлично. Так что да, однозначно, я бы согласилась, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Монреале.