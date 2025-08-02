«Превращается в праймового Джоковича». Зверев назвал Медведева самым неудобным соперником

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал россиянина Даниила Медведева (14-й в рейтинге) своим самым неудобным соперником.

– Кто самый неудобный соперник для тебя? Против кого тебе особенно тяжело играть и ты сам не понимаешь почему?

– Для меня самый очевидный ответ – это Даниил Медведев. Кажется, я проиграл ему раз 78. Если честно, даже сейчас, когда я третий в мире, а он, не знаю, 14-й, я всё равно ему проиграл в Галле. Он превращается в праймового Новака Джоковича каждый раз, когда играет со мной. А я ведь не так уж плохо играю – почему тогда проигрываю? – сказал Зверев в подкасте Nothing Major Show.

Счёт личных встреч Медведева и Зверева 13-7 в пользу российского теннисиста.