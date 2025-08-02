«Отличная возможность проверить себя». Рублёв — о матче с Давидович-Фокиной в Торонто
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча четвёртого круга «Мастерса» в Торонто (Канада), в котором ему предстоит сыграть с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
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Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Это будет серьёзный вызов для меня. Мы уже много раз играли, и в последний раз он меня победил, так что у меня есть дополнительная мотивация.
Сейчас он в отличной форме, выигрывает сложные матчи, показывает хорошие результаты. Для меня это отличная возможность проверить себя и принять вызов», – сказал Рублёв в студии Tennis Channel.
«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем турнира является австралиец Алексей Попырин.
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