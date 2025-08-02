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Зверев — о двухнедельных «Мастерсах»: не слышал ни одного игрока, которому бы нравилось

Зверев — о двухнедельных «Мастерсах»: не слышал ни одного игрока, которому бы нравилось
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выступил с критикой расширенного формата турниров категории «Мастерс».

«Есть девять «Мастерсов», и они обязательные. Монте-Карло и Париж — две лучшие недели для болельщиков и игроков. Ты приезжаешь, играешь пять матчей и уезжаешь. Тебе не нужно оставаться дольше, чтобы тренироваться между матчами. Раньше все «Мастерсы» были такими, и, честно говоря, игрокам это очень нравилось.

Думаю, это тот вопрос, над которым ATP должна серьёзно задуматься и найти решение. Честно говоря, не слышал ни одного игрока, который бы говорил, что ему нравятся двухнедельные турниры серии «Мастерс». Не думаю, что это нравится даже болельщикам. Они не любят ждать два дня, пока их любимый игрок снова сыграет. Понимаю, что теннис — это бизнес, но не уверен, что этот бизнес-план сейчас работает хорошо», — сказал Зверев в подкасте Nothing Major Show.

Ранее единственными турнирами категории «Мастерс», проводившимися в расширенном формате, были соревнования в Индиан-Уэллсе и Майами. Теперь турниры в Монте-Карло и Париже по-прежнему длятся одну неделю.

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