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Александр Зверев назвал матч, который сильно повлиял на него в психологическом плане

Александр Зверев назвал матч, который сильно повлиял на него в психологическом плане
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как на него повлиял проигрыш в финале Australian Open – 2025, в котором он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Ужасный год. Очень часто я чувствовал себя потерянным на корте в этом сезоне, особенно после финала Australian Open, где я снова дошёл до финала турнира «Большого шлема». Я выходил на тот матч с уверенностью, что выиграю. Это мой третий финал, и я был уверен: я выиграю его. Но по ходу матча меня просто смели с корта. Он делал всё лучше, чем я в тот момент.

Я подавал лучше, чем он, но, кроме подачи, он буквально всё делал лучше. Я ушёл с корта и подумал: вау. У меня просто нет идей. Я понятия не имел, что мне делать. После того матча мне было действительно тяжело в ментальном плане», – приводит слова Зверева The Tennis Gazette.

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