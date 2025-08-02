Александр Зверев назвал матч, который сильно повлиял на него в психологическом плане

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как на него повлиял проигрыш в финале Australian Open – 2025, в котором он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
«Ужасный год. Очень часто я чувствовал себя потерянным на корте в этом сезоне, особенно после финала Australian Open, где я снова дошёл до финала турнира «Большого шлема». Я выходил на тот матч с уверенностью, что выиграю. Это мой третий финал, и я был уверен: я выиграю его. Но по ходу матча меня просто смели с корта. Он делал всё лучше, чем я в тот момент.
Я подавал лучше, чем он, но, кроме подачи, он буквально всё делал лучше. Я ушёл с корта и подумал: вау. У меня просто нет идей. Я понятия не имел, что мне делать. После того матча мне было действительно тяжело в ментальном плане», – приводит слова Зверева The Tennis Gazette.
- 2 августа 2025
-
20:26
-
20:17
-
19:55
-
19:37
-
19:36
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:37
-
18:32
-
15:31
-
15:05
-
13:14
-
12:54
-
12:49
-
12:40
-
12:00
-
11:48
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:02
-
10:57
-
10:49
-
10:42
-
10:27
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
06:27
-
05:06
-
04:48
-
04:33