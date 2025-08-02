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«Сафин, Бублик и Борг». Зверев назвал теннисистов, с которыми бы поехал в Лас-Вегас

«Сафин, Бублик и Борг». Зверев назвал теннисистов, с которыми бы поехал в Лас-Вегас
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что из всех теннисистов отправился бы в Лас-Вегас с россиянином Маратом Сафиным, казахстанцем Александром Бубликом и шведом Бьорном Боргом.

— Кто твои три игрока, текущие или бывшие, с которыми ты хотел бы поехать в Лас-Вегас и повеселиться?
— Марат Сафин, Александр Бублик. Несколько раз выходил с ним в свет. Мы теперь хорошие друзья. Кто третий? Мои друзья все скучные, так что их не выбираю. Я выберу Бьорна Борга. Он сейчас любит веселиться. У нас были классные моменты вместе в Кубке Лэйвера. Уверен, он тоже отлично провёл время, — сказал Зверев в подкасте Nothing Major Show.

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