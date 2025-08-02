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«Никогда их не сниму». Зверев объяснил, почему всегда играет с тремя золотыми цепочками

«Никогда их не сниму». Зверев объяснил, почему всегда играет с тремя золотыми цепочками
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объяснил, почему всегда играет с тремя золотыми цепочками.

«Некоторые люди делают татуировки, потому что они символизируют для них что-то важное, а я ношу эти цепи. Каждую из них мне подарил один из самых важных людей в моей жизни. Одна от отца, одна от брата, а одна от бабушки. Я никогда их не сниму», — сказал Зверев в подкасте Nothing Major Show.

Александр Зверев выступает на «Мастерсе» в Торонто (Канада). В четвёртом круге соревнований он встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, который занимает 24-е место в мировом рейтинге. Счёт личных встреч 3-0 в пользу Серундоло.

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