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Александр Зверев рассказал, стал теннис лучше или хуже за последние 10 лет

Александр Зверев рассказал, стал теннис лучше или хуже за последние 10 лет
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением, стал теннис лучше или хуже, чем 10 лет назад.

«Всегда говорю, что главное отличие в том, что теннис изменился. Все бьют по мячу очень сильно. У всех сейчас похожий стиль игры. Нет такой же изящности, как у Роджера, или таких крутых вращений, как у Рафы. Да, у Карлоса это немного есть, но все остальные играют примерно так же. Просто некоторые играют лучше других. Синнер играет очень-очень быстро — бьёт по мячу. Фриц бьёт по мячу. Я, когда играю, бью по мячу. Дрейпер, Рублёв бьют по мячу. Все просто бьют со всей силы.

Думаю, в этом отношении теннис стал намного быстрее, но если говорить о именах, то, думаю, Давид Феррер, Томаш Бердых, Стэн Вавринка, дель Потро — эти имена были громкими. Это были очень, очень громкие имена. Раньше на турнирах «Большого шлема» редко можно было увидеть, как Давид Феррер проигрывает кому-то на 30-й строчке. Такого просто не было. Или Томаш Бердых проиграет Дамиру Джумхуру, который занимает 20-е место в мировом рейтинге, раньше такого не случалось. Хотя думаю, что сейчас Рублёв может проиграть Серундоло на Открытом чемпионате Франции, а Томми Пол — победить Каспера Рууда, между игроками из первой десятки нет такой большой разницы, как раньше», — сказал Зверев в подкасте Nothing Major Show.

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