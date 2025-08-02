Александр Зверев рассказал, стал теннис лучше или хуже за последние 10 лет

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением, стал теннис лучше или хуже, чем 10 лет назад.

«Всегда говорю, что главное отличие в том, что теннис изменился. Все бьют по мячу очень сильно. У всех сейчас похожий стиль игры. Нет такой же изящности, как у Роджера, или таких крутых вращений, как у Рафы. Да, у Карлоса это немного есть, но все остальные играют примерно так же. Просто некоторые играют лучше других. Синнер играет очень-очень быстро — бьёт по мячу. Фриц бьёт по мячу. Я, когда играю, бью по мячу. Дрейпер, Рублёв бьют по мячу. Все просто бьют со всей силы.

Думаю, в этом отношении теннис стал намного быстрее, но если говорить о именах, то, думаю, Давид Феррер, Томаш Бердых, Стэн Вавринка, дель Потро — эти имена были громкими. Это были очень, очень громкие имена. Раньше на турнирах «Большого шлема» редко можно было увидеть, как Давид Феррер проигрывает кому-то на 30-й строчке. Такого просто не было. Или Томаш Бердых проиграет Дамиру Джумхуру, который занимает 20-е место в мировом рейтинге, раньше такого не случалось. Хотя думаю, что сейчас Рублёв может проиграть Серундоло на Открытом чемпионате Франции, а Томми Пол — победить Каспера Рууда, между игроками из первой десятки нет такой большой разницы, как раньше», — сказал Зверев в подкасте Nothing Major Show.