Михельсен вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто, где может сыграть с Хачановым

34-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл своего соотечественника Лёнера Тьена (61-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Михельсен три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тьена два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В четвертьфинале соревнований Алекс Михельсен встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).