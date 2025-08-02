Михельсен вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто, где может сыграть с Хачановым
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34-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл своего соотечественника Лёнера Тьена (61-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 19:40 МСК
34
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
61
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Михельсен три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тьена два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В четвертьфинале соревнований Алекс Михельсен встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).
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