Эррани и Паолини проиграли Крейчиковой/Остапенко в 4-м круге парного турнира Монреаля
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Чешско-латвийский дуэт Барбора Крейчикова/Елена Остапенко вышел в четвертьфинал турнира WTA-1000 в канадском Монреале, обыграв в матче 1/8 финала итальянскую пару Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
Монреаль — Парный разряд. 2-й круг
02 августа 2025, суббота. 19:40 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
Барбора Крейчикова
Елена Остапенко
Б. Крейчикова Е. Остапенко
Матч продлился 1 час 29 минут. За время игры Крейчикова и Остапенко сделали две подачи навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. Эррани/Паолини выполнили в игре один эйс, допустив при этом одну двойную ошибку и смогли реализовать три брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Монреале Барбора Крейчикова и Елена Остапенко сыграют с американской парой Кори Гауфф/Маккартни Кесслер.
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