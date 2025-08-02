Эррани и Паолини проиграли Крейчиковой/Остапенко в 4-м круге парного турнира Монреаля

Чешско-латвийский дуэт Барбора Крейчикова/Елена Остапенко вышел в четвертьфинал турнира WTA-1000 в канадском Монреале, обыграв в матче 1/8 финала итальянскую пару Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Матч продлился 1 час 29 минут. За время игры Крейчикова и Остапенко сделали две подачи навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. Эррани/Паолини выполнили в игре один эйс, допустив при этом одну двойную ошибку и смогли реализовать три брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Монреале Барбора Крейчикова и Елена Остапенко сыграют с американской парой Кори Гауфф/Маккартни Кесслер.