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Зверев — о Рафаэле Надале: он миллион раз говорил, что верит в мою победу на ТБШ

Зверев — о Рафаэле Надале: он миллион раз говорил, что верит в мою победу на ТБШ
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что его поразило активное участие 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в тренировках на Майорке.

«Понимаете, много раз играл с Рафой, у нас были отличные битвы, и надеялся, что мы когда-нибудь поужинаем вместе, когда буду там. Но я был очень удивлён его вовлечённостью. Ему это было необязательно. Для меня очень важно, что он часами тренировал меня на корте, давая советы, и с какой интенсивностью он меня тренировал. Было потрясающе видеть его на корте, когда я был так вовлечён в процесс, он действительно удивил меня. Никогда не смогу в полной мере выразить ему свою благодарность. До нашей встречи я бы сказал, что Джокович был бы для меня идеальным тренером, если бы мне дали выбор между членами «Большой тройки». Он дал мне много советов, и мы хорошо пообщались. Но то, что было у Рафы на той неделе на Майорке… Мы ужинали до часу ночи, и в разгар ужина он вставал посреди ресторана и начинал бить форхендом, чтобы дать мне технические советы.

Не знаю, сколько раз за эту неделю он говорил мне, что мне нужно быть агрессивнее и смелее. Знаю, что должен, но слышать это от него, с которым я играл важные матчи… Он сказал мне, что, когда я агрессивен, меня очень сложно ранить, но, когда пассивен, уязвим. У меня нет аргументов вроде хорошего укороченного удара или хороших резаных ударов, поэтому должен быть агрессивным. Он миллион раз говорил мне, что искренне верит в мою победу на турнире «Большого шлема», но только при условии, что я буду агрессивнее, особенно в важные моменты», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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