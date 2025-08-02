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Алькарас — о любви к кроссовкам: дома для них совсем нет места. Мама ругает

Алькарас — о любви к кроссовкам: дома для них совсем нет места. Мама ругает
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что из-за его любви к кроссовкам мама его ругает, потому что для обуви нет места.

«Я настоящий фанат кроссовок. Обожаю их. А дома для них совсем нет места. Мама ругает меня, потому что я возвращаюсь с каждого турнира с новыми кроссовками, а она говорит: «Нет, не бери больше, их некуда девать», — приводит слова Алькараса Financial Times.

В этом сезоне Карлос Алькарас стал победителем пяти турниров. Он выиграл «Ролан Гаррос», «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме, а также турниры ATP-500 в Роттердаме и Лондоне.

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