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Алькарас — о гольфе: Рууд меня обыграл. На корте вспомню и ударю по мячу ещё сильнее

Алькарас — о гольфе: Рууд меня обыграл. На корте вспомню и ударю по мячу ещё сильнее
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём увлечении гольфом, заявив, что будет мстить норвежцу Касперу Рууду за поражение в этом виде спорта на теннисном корте.

«Обожаю играть в гольф и играл на нескольких полях в Великобритании. С таким количеством дождей у вас должно быть много отличных полей! Рафа играет очень хорошо. Алекс де Минор тоже. Недавно играл с Энди Марреем, и он меня обыграл. Он много времени провёл на поле, тренируясь, и это заметно… Я также играл с Каспером Руудом, и он меня тоже обыграл. Буду ли я мстить на теннисном корте? Ещё бы. В следующий раз, когда буду играть с ним, вспомню, как он победил меня в гольфе, и ударю по мячу ещё сильнее», — приводит слова Алькараса Financial Times.

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