Марта Костюк пробилась в четвертьфинал WTA-1000 в Монреале

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), обыграв в матче четвёртого круга американку Маккартни Кесслер (32-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

Матч продлился 2 часа 42 минуты. За время игры Косюк выполнила один эйс, допустила десять двойных ошибок и реализовала 5 из 20 брейк-пойнтов. Маккартни Кесслер сделал за игру 12 двойных ошибок, ни разу при этом не подав навылет, а таке смогла реализовать 3 из 13 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Монреале Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и украинкой Даяной Ястремской.