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Марта Костюк — Маккартни Кесслер, результат матча 2 августа 2025, счет 2:1, 1/8 финала WTA-1000 в Монреале

Марта Костюк пробилась в четвертьфинал WTA-1000 в Монреале
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28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), обыграв в матче четвёртого круга американку Маккартни Кесслер (32-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

Монреаль. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 19:40 МСК
Маккартни Кесслер
32
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 3
5 		6 6
         
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Матч продлился 2 часа 42 минуты. За время игры Косюк выполнила один эйс, допустила десять двойных ошибок и реализовала 5 из 20 брейк-пойнтов. Маккартни Кесслер сделал за игру 12 двойных ошибок, ни разу при этом не подав навылет, а таке смогла реализовать 3 из 13 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Монреале Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и украинкой Даяной Ястремской.

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