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Карен Хачанов — Каспер Рууд, результат матча 2 августа, счёт 2:0, 4-й круг турнира в Торонто

Карен Хачанов вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто, обыграв Каспера Рууда
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда (13-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.

Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 21:20 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Хачанов семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Рууда девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Отметим, что Карен Хачанов в матче с Каспером Руудом впервые в сезоне одержал победу над соперником из топ-20.

За выход в полуфинал соревнований Карен Хачанов поспорит с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

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