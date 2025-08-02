Карен Хачанов вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто, обыграв Каспера Рууда
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда (13-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5.
Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 21:20 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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|2
|3
|
|7
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|5
13
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Хачанов семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Рууда девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Отметим, что Карен Хачанов в матче с Каспером Руудом впервые в сезоне одержал победу над соперником из топ-20.
За выход в полуфинал соревнований Карен Хачанов поспорит с американским теннисистом Алексом Михельсеном.
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