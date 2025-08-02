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Костюк — четвёртая, кто на «тысячнике» в Монреале одержал три победы, проиграв первый сет

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала четвёртым игроком в Открытой эре, кто одержал три победы на одном турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) после проигранного первого сета. Ранее таким достижением могли похвастаться Аранча Санчес Викарио (1998), Кристина Кучова (2016) и Джессика Пегула (2021). Об этом сообщает OptaAce.

Костюк вышла в четвертьфинал канадского «тысячника», обыграв американку Маккартни Кесслер со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Ранее она оказалась сильнее представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (3:6, 6:3, 7:6 (7:4) и Маркеты Вондроушовой из Чехии (2:6, 6:3, 6:2).

За выход в полуфинал турнира в Монреале Марта поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина).