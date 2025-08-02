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Костюк — четвёртая, кто на «тысячнике» в Монреале одержал три победы, проиграв первый сет

Костюк — четвёртая, кто на «тысячнике» в Монреале одержал три победы, проиграв первый сет
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28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала четвёртым игроком в Открытой эре, кто одержал три победы на одном турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) после проигранного первого сета. Ранее таким достижением могли похвастаться Аранча Санчес Викарио (1998), Кристина Кучова (2016) и Джессика Пегула (2021). Об этом сообщает OptaAce.

Монреаль. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 19:40 МСК
Маккартни Кесслер
32
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 3
5 		6 6
         
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Костюк вышла в четвертьфинал канадского «тысячника», обыграв американку Маккартни Кесслер со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Ранее она оказалась сильнее представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (3:6, 6:3, 7:6 (7:4) и Маркеты Вондроушовой из Чехии (2:6, 6:3, 6:2).

За выход в полуфинал турнира в Монреале Марта поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина).

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