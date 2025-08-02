Хачанов в матче с Руудом в Торонто одержал первую в сезоне победу над игроком топ-20

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал первую в сезоне победу над игроком из топ-20 мирового рейтинга. Это случилось в матче с норвежцем Каспером Руудом (13-й в рейтинге) в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Россиянин одержал победу со счётом 6:4, 7:5.

В октябре 2024 года Карен в четвертьфинале «Мастерса» в Париже обыграл Григора Димитрова, который был тогда девятой ракеткой мира. После этого россиянин в 11 матчах против игроков топ-20 потерпел 11 поражений.

За выход в полуфинал соревнований Карен Хачанов поспорит с американским теннисистом Алексом Михельсеном (34-й в рейтинге).