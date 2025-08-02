«Немного нервничал». Хачанов прокомментировал победу над Руудом на «Мастерсе» в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 7:5.

«Мой игровой план работал, особенно с первой подачей. Процент попаданий первой подачи был не очень высоким, но выигранных очков с первой подачи было достаточно много. Наверное, немного нервничал. Ситуация осложнилась, но я очень рад, что смог собраться, сделать ещё один брейк и закончить матч», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований Карен Хачанов поспорит с американским теннисистом Алексом Михельсеном.