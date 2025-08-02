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«Немного нервничал». Хачанов прокомментировал победу над Руудом на «Мастерсе» в Торонто

«Немного нервничал». Хачанов прокомментировал победу над Руудом на «Мастерсе» в Торонто
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 7:5.

Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 21:20 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Мой игровой план работал, особенно с первой подачей. Процент попаданий первой подачи был не очень высоким, но выигранных очков с первой подачи было достаточно много. Наверное, немного нервничал. Ситуация осложнилась, но я очень рад, что смог собраться, сделать ещё один брейк и закончить матч», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований Карен Хачанов поспорит с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

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