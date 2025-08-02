Тиафо и Михельсен проиграли Кравицу и Пюцу во втором круге парного турнира в Торонто

Пара американских теннисистов Фрэнсиса Тиафо и Алекса Михельсена не смогла выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада) в парном разряде. Во втором круге они уступили немецкому дуэту Кевин Кравиц/Тим Пюц со счётом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В её рамках Тиафо и Михельсен два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кравица и Пюца один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвертьфинале соревнований Кевин Кравиц и Тим Пюц встретятся с победителями матча Артюр Фис/Бен Шелтон — Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен.