Тиафо и Михельсен проиграли Кравицу и Пюцу во втором круге парного турнира в Торонто
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Пара американских теннисистов Фрэнсиса Тиафо и Алекса Михельсена не смогла выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада) в парном разряде. Во втором круге они уступили немецкому дуэту Кевин Кравиц/Тим Пюц со счётом 4:6, 3:6.
Торонто — Парный разряд. 2-й круг
02 августа 2025, суббота. 22:40 МСК
Алекс Михельсен
Фрэнсис Тиафо
А. Михельсен Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
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|6
Кевин Кравиц
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В её рамках Тиафо и Михельсен два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кравица и Пюца один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В четвертьфинале соревнований Кевин Кравиц и Тим Пюц встретятся с победителями матча Артюр Фис/Бен Шелтон — Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен.
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