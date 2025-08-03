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Артюр Фис/Бен Шелтон — Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен, результат матча 2 августа счёт 2:0, 2-й круг турнира в Торонто в паре

Артюр Фис и Бен Шелтон вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто в паре
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Пара французского теннисиста Артюра Фиса и американца Бена Шелтона вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге они обыграли дуэт Юго Ниса и Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:4, 7:5.

Торонто — Парный разряд. 2-й круг
02 августа 2025, суббота. 22:35 МСК
Юго Нис
Франция
Юго Нис
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Ю. Нис Э. Роже-Васслен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
А. Фис Б. Шелтон

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Фис и Шелтон шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Ниса и Роже-Васслена четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в полуфинал соревнований Фис и Шелтон поспорят с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

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