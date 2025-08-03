Артюр Фис и Бен Шелтон вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто в паре

Пара французского теннисиста Артюра Фиса и американца Бена Шелтона вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге они обыграли дуэт Юго Ниса и Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Фис и Шелтон шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Ниса и Роже-Васслена четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в полуфинал соревнований Фис и Шелтон поспорят с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.