Мэдисон Киз рассказала, почему она решила начать заниматься теннисом в детстве

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз рассказала, какой момент в жизни повлиял на её желание начать заниматься теннисом в детстве.

«В 1999 году Винус играла на Уимблдоне. Я вошла в спальню своих родителей и сказала: «Мне нравится её платье. Я хочу играть в теннис!» Никто в моей семье никогда не играл в теннис, я никогда не видела его до того момента. Но именно благодаря тому матчу я сейчас играю в теннис», – сказала Киз в видео, размещённом на YouTube канале Tennis Channel.

Мэдисон Киз принимает участие в розыгрыше турнира WTA-1000 в Монреале. В матче четвёртого круга она сыграет с чешкой Каролиной Муховой.