Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз рассказала, почему она решила начать заниматься теннисом в детстве

Мэдисон Киз рассказала, почему она решила начать заниматься теннисом в детстве
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз рассказала, какой момент в жизни повлиял на её желание начать заниматься теннисом в детстве.

«В 1999 году Винус играла на Уимблдоне. Я вошла в спальню своих родителей и сказала: «Мне нравится её платье. Я хочу играть в теннис!» Никто в моей семье никогда не играл в теннис, я никогда не видела его до того момента. Но именно благодаря тому матчу я сейчас играю в теннис», – сказала Киз в видео, размещённом на YouTube канале Tennis Channel.

Мэдисон Киз принимает участие в розыгрыше турнира WTA-1000 в Монреале. В матче четвёртого круга она сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Материалы по теме
Хачанов — в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто! Карен впервые за год победил игрока топ-20
Хачанов — в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто! Карен впервые за год победил игрока топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android