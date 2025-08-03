«Ига, всегда прерываешь мои хорошие серии». Лис — Швёнтек после поражения в Монреале

69-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис обратилась к шестикратной чемпионке турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира Иге Швёнтек после поражения в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 6:2, 6:2 в пользу польской теннисистки.

«Ига Швёнтек, всегда прерываешь мои хорошие серии, лол. Я старалась изо всех сил, на этот раз была немного ближе. Мы ценим маленькие шаги. Огромное спасибо замечательным фанатам в Монреале. Вы заставили меня почувствовать себя любимой. До следующего года!» — написала Лис в социальных сетях.

Следующей соперницей Швёнтек в Монреале станет 19-я ракетка мира 22-летняя Клара Таусон из Дании.