«Ига, всегда прерываешь мои хорошие серии». Лис — Швёнтек после поражения в Монреале
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69-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис обратилась к шестикратной чемпионке турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира Иге Швёнтек после поражения в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 6:2, 6:2 в пользу польской теннисистки.
Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
69
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Ига Швёнтек, всегда прерываешь мои хорошие серии, лол. Я старалась изо всех сил, на этот раз была немного ближе. Мы ценим маленькие шаги. Огромное спасибо замечательным фанатам в Монреале. Вы заставили меня почувствовать себя любимой. До следующего года!» — написала Лис в социальных сетях.
Следующей соперницей Швёнтек в Монреале станет 19-я ракетка мира 22-летняя Клара Таусон из Дании.
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