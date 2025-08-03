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«Ига, всегда прерываешь мои хорошие серии». Лис — Швёнтек после поражения в Монреале

«Ига, всегда прерываешь мои хорошие серии». Лис — Швёнтек после поражения в Монреале
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69-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис обратилась к шестикратной чемпионке турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира Иге Швёнтек после поражения в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 6:2, 6:2 в пользу польской теннисистки.

Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Ева Лис
69
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Ига Швёнтек, всегда прерываешь мои хорошие серии, лол. Я старалась изо всех сил, на этот раз была немного ближе. Мы ценим маленькие шаги. Огромное спасибо замечательным фанатам в Монреале. Вы заставили меня почувствовать себя любимой. До следующего года!» — написала Лис в социальных сетях.

Следующей соперницей Швёнтек в Монреале станет 19-я ракетка мира 22-летняя Клара Таусон из Дании.

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