Михельсен — самый молодой американец в 1/4 финала канадского «Мастерса» со времён Роддика
Поделиться
34-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен (20 лет и 336 дней) стал самым молодым представителем США, который дошёл до четвертьфинала в мужском одиночном разряде на канадском «Мастерсе», со времён Энди Роддика (18 лет и 334 дня, 2001 год).
Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 19:40 МСК
34
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
61
Лёнер Тьен
Л. Тьен
В Торонто Алекс в четвёртом круге обыграл своего соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:3, 6:3. За выход в полуфинал Михельсен поспорит с 16-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Счёт личных встреч американца и россиянина — 1-0 в пользу Алекса. Он обыграл Карена в третьем круге Australian Open — 2025.
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — австралиец Алексей Попырин.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2025
-
00:51
-
00:24
-
00:07
-
00:01
- 2 августа 2025
-
23:49
-
23:30
-
23:16
-
22:58
-
22:55
-
22:34
-
22:33
-
22:23
-
21:54
-
21:12
-
21:02
-
20:56
-
20:37
-
20:26
-
20:17
-
19:55
-
19:37
-
19:36
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:37
-
18:32
-
15:31
-
15:05
-
13:14
-
12:54
-
12:49
-
12:40
-
12:00