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Михельсен — самый молодой американец в 1/4 финала канадского «Мастерса» со времён Роддика

Михельсен — самый молодой американец в 1/4 финала канадского «Мастерса» со времён Роддика
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34-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен (20 лет и 336 дней) стал самым молодым представителем США, который дошёл до четвертьфинала в мужском одиночном разряде на канадском «Мастерсе», со времён Энди Роддика (18 лет и 334 дня, 2001 год).

Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 19:40 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Лёнер Тьен
61
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

В Торонто Алекс в четвёртом круге обыграл своего соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:3, 6:3. За выход в полуфинал Михельсен поспорит с 16-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Счёт личных встреч американца и россиянина — 1-0 в пользу Алекса. Он обыграл Карена в третьем круге Australian Open — 2025.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — австралиец Алексей Попырин.

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