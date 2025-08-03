Михельсен — самый молодой американец в 1/4 финала канадского «Мастерса» со времён Роддика

34-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен (20 лет и 336 дней) стал самым молодым представителем США, который дошёл до четвертьфинала в мужском одиночном разряде на канадском «Мастерсе», со времён Энди Роддика (18 лет и 334 дня, 2001 год).

В Торонто Алекс в четвёртом круге обыграл своего соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:3, 6:3. За выход в полуфинал Михельсен поспорит с 16-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Счёт личных встреч американца и россиянина — 1-0 в пользу Алекса. Он обыграл Карена в третьем круге Australian Open — 2025.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — австралиец Алексей Попырин.