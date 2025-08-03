Рыбакина обыграла Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. В матче четвёртого круга она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 час 33 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Ястремской четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из семи

В следующем круге Рыбакина встретится с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.