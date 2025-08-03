Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Даяна Ястремская, результат матча 3 августа 2025, счёт 2:1, 4-й круг турнира WTA-1000 в Монреале, Канада

Рыбакина обыграла Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
Комментарии

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. В матче четвёртого круга она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Монреаль. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 23:00 МСК
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		2 5
         
Даяна Ястремская
35
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Продолжительность встречи составила 2 час 33 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Ястремской четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из семи

В следующем круге Рыбакина встретится с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

Календарь турнира в Монреале
Сетка турнира в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android