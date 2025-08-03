Рыбакина обыграла Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. В матче четвёртого круга она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
Монреаль. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 23:00 МСК
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
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|2
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35
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Продолжительность встречи составила 2 час 33 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Ястремской четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из семи
В следующем круге Рыбакина встретится с украинкой Мартой Костюк.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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