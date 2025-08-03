Рыбакина прокомментировала победу над Ястремской в 1/8 финала турнира в Монреале

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в 1/8 финала турнира в Монреале. Напомним, матч продлился 2 часа 33 минуты и завершился победой Рыбакиной в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

«Это очень важная победа. С Даяной было очень тяжело. Она играла очень хорошо. Очень рада, что выиграла матч, и с нетерпением жду следующего», — сказала Рыбакина на корте после матча.

За выход в полуфинал Рыбакина встретится с ещё одной украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.