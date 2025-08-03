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Рыбакина прокомментировала победу над Ястремской в 1/8 финала турнира в Монреале

Рыбакина прокомментировала победу над Ястремской в 1/8 финала турнира в Монреале
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в 1/8 финала турнира в Монреале. Напомним, матч продлился 2 часа 33 минуты и завершился победой Рыбакиной в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Монреаль. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 23:00 МСК
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		2 5
         
Даяна Ястремская
35
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

«Это очень важная победа. С Даяной было очень тяжело. Она играла очень хорошо. Очень рада, что выиграла матч, и с нетерпением жду следующего», — сказала Рыбакина на корте после матча.

За выход в полуфинал Рыбакина встретится с ещё одной украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

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