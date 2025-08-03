Гауфф сенсационно проиграла 18-летней канадке с 85-м рейтингом на «тысячнике» в Монреале

Вторая ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф (первый посев) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче четвёртого круга Кори сенсационно уступила 18-летней представительнице Канады, 85-й в рейтинге Виктории Мбоко. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 1:6, 4:6.
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Встреча Гауфф с Мбоко продлилась 1 час 2 минуты. В её рамках Кори один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Виктории два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Мбоко в Монреале станет победительница встречи, где сойдутся китаянка Чжу Линь (493) и испанка Джессика Бузас Манейро (51).
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