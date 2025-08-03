Алексей Попырин обыграл Хольгера Руне в 1/8 финала турнира в Торонто

Австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга он обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Попырин сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету Руне семь подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Попырин встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Франсиско Серундоло (Аргентина).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.