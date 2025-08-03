Алексей Попырин обыграл Хольгера Руне в 1/8 финала турнира в Торонто
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Австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга он обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
26
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
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|2
|3
9
Хольгер Руне
Х. Руне
Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Попырин сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету Руне семь подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем круге Попырин встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Франсиско Серундоло (Аргентина).
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.
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