Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф высказалась о 18-летней Мбоко, которой сенсационно проиграла на турнире в Монреале

Гауфф высказалась о 18-летней Мбоко, которой сенсационно проиграла на турнире в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф высказалась о 18-летней Виктории Мбоко, занимающей 85-е место в рейтинге WTA, которой проиграла в четвёртом круге турнира в Монреале.

Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Вижу ли я себя в Виктории Мбоко? Она совершенно другой игрок, совершенно другой человек. Я никогда не сравнивала себя с другими, даже когда люди сравнивали меня с Сереной или Винус, и не считаю, что правильно перекладывать это на неё. Но я точно вижу в ней человека с очень ярким будущим. Она очень атлетична, хорошо бьёт по мячу, и, похоже, сохраняет позитивный настрой на корте, не уходит в негатив.

Я не так хорошо её знаю, но немного успела пообщаться с ней с тех пор, как мы встретились в Риме. Думаю, у неё хорошая поддержка рядом, а это очень важно, когда ты молод и выступаешь в туре. Надеюсь, у нас впереди ещё много матчей, и я с нетерпением жду возможности снова сыграть с ней», — приводит слова Гауфф The Tennis Letter в социальной сети X.

Следующей соперницей Мбоко в Монреале станет победительница встречи, где сойдутся китаянка Чжу Линь (493) и испанка Джессика Бузас Манейро (51).

Материалы по теме
Гауфф сенсационно проиграла 18-летней канадке с 85-м рейтингом на «тысячнике» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android