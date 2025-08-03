Гауфф высказалась о 18-летней Мбоко, которой сенсационно проиграла на турнире в Монреале

Вторая ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф высказалась о 18-летней Виктории Мбоко, занимающей 85-е место в рейтинге WTA, которой проиграла в четвёртом круге турнира в Монреале.

«Вижу ли я себя в Виктории Мбоко? Она совершенно другой игрок, совершенно другой человек. Я никогда не сравнивала себя с другими, даже когда люди сравнивали меня с Сереной или Винус, и не считаю, что правильно перекладывать это на неё. Но я точно вижу в ней человека с очень ярким будущим. Она очень атлетична, хорошо бьёт по мячу, и, похоже, сохраняет позитивный настрой на корте, не уходит в негатив.

Я не так хорошо её знаю, но немного успела пообщаться с ней с тех пор, как мы встретились в Риме. Думаю, у неё хорошая поддержка рядом, а это очень важно, когда ты молод и выступаешь в туре. Надеюсь, у нас впереди ещё много матчей, и я с нетерпением жду возможности снова сыграть с ней», — приводит слова Гауфф The Tennis Letter в социальной сети X.

Следующей соперницей Мбоко в Монреале станет победительница встречи, где сойдутся китаянка Чжу Линь (493) и испанка Джессика Бузас Манейро (51).