Панова и Го проиграли в четвертьфинале парного разряда в Монреале
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Китайская теннисистка Ханьюй Го с россиянкой Александрой Пановой проиграли сербской спортсменке Ольге Данилович, выступавшей вместе с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, в четвертьфинале турнира в Монреале в парном разряде со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:5.
Монреаль — Парный разряд. 1/4 финала
03 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|0 5
|
|6 5
|1 10
Ольга Данилович
Се Шувэй
О. Данилович С. Шувэй
Матч продолжался 2 часа 42 минуты с учётом остановки из-за дождя. Пара Го и Пановой не сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. В полуфинале победительницы встретятся с Барборой Крейчиковой и Еленой Остапенко или с Кори Гауфф и Маккартни Кесслер.
Напомним, турнир в Монреале проходит с 30 июля по седьмое августа.
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