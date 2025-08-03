Панова и Го проиграли в четвертьфинале парного разряда в Монреале

Китайская теннисистка Ханьюй Го с россиянкой Александрой Пановой проиграли сербской спортсменке Ольге Данилович, выступавшей вместе с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, в четвертьфинале турнира в Монреале в парном разряде со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:5.

Матч продолжался 2 часа 42 минуты с учётом остановки из-за дождя. Пара Го и Пановой не сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. В полуфинале победительницы встретятся с Барборой Крейчиковой и Еленой Остапенко или с Кори Гауфф и Маккартни Кесслер.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 30 июля по седьмое августа.