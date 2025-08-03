Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто на отказе Серундоло

Третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев обыграл 24-й номер рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло в четвёртом круге турнира в Торонто со счётом 6:4, 1:0 (отказ Серундоло).

Матч продолжался 51 минуту. Зверев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. В следующем круге немецкий спортсмен встретится с 26-й ракеткой рейтинга австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.