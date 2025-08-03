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Александр Зверев — Франсиско Серундоло, результат матча 3 августа 2025, счёт 1:0 — отказ, 4-й круг турнира ATP-1000 в Торонто

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто на отказе Серундоло
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Третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев обыграл 24-й номер рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло в четвёртом круге турнира в Торонто со счётом 6:4, 1:0 (отказ Серундоло).

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 04:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
4 		0
         
Франсиско Серундоло
24
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Матч продолжался 51 минуту. Зверев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. В следующем круге немецкий спортсмен встретится с 26-й ракеткой рейтинга австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.

Календарь турнира в Торонто
Турнирная сетка в Торонто
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