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Результаты игрового дня 2 августа в Торонто (мужчины)

«Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня 2 августа
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Вечером 2 августа и в ночь на 3 августа в Торонто (Канада) завершился шестой игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Четвёртый круг (победители выделены курсивом).

Алекс Михельсен (США) — Лёнер Тьен (США) — 6:3, 6:3.

Карен Хачанов (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 7:5.

Алексей Попырин (Австралия) — Хольгер Руне (Дания) — 4:6, 6:2, 6:3.

Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 6:4, 1:0 (отказ Серундоло).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.

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