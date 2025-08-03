Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня со 2 на 3 августа

Вечером 2 августа и в ночь на 3 августа в Монреале (Канада) завершился очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/8 финала (победители выделены курсивом):

Маккартни Кесслер (CША) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 3:6, 3:6;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина) — 5:7, 6:2, 7:5;

Кори Гауфф (CША) — Виктория Мбоко (Канада) — 1:6, 4:6;

Чжу Линь (Китай) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 5:7, 6:1, 2:6.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.