«Возможно, было неправильное решение». Кори Гауфф высказалась о поражении от Мбоко

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила поражение в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Спортсменка проиграла канадке Виктории Мбоко — 1:6, 4:6.

«Последние несколько недель я хорошо играла на тренировках, просто тренировалась. Я решила взять перерыв и не играть в Вашингтоне, чтобы сосредоточиться на этом турнире, и, возможно, это было неправильное решение. Возможно, стоило сыграть больше матчей. Это первый турнир на харде, поэтому надеюсь найти необходимый ритм в Цинциннати и Нью-Йорке», — приводит слова Гауфф Punto de Break.