«Возможно, было неправильное решение». Кори Гауфф высказалась о поражении от Мбоко
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила поражение в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Спортсменка проиграла канадке Виктории Мбоко — 1:6, 4:6.
Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Последние несколько недель я хорошо играла на тренировках, просто тренировалась. Я решила взять перерыв и не играть в Вашингтоне, чтобы сосредоточиться на этом турнире, и, возможно, это было неправильное решение. Возможно, стоило сыграть больше матчей. Это первый турнир на харде, поэтому надеюсь найти необходимый ритм в Цинциннати и Нью-Йорке», — приводит слова Гауфф Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2025
-
09:57
-
09:45
-
09:30
-
08:07
-
06:19
-
05:53
-
05:22
-
04:38
-
04:18
-
03:07
-
01:57
-
01:28
-
00:51
-
00:24
-
00:07
-
00:01
- 2 августа 2025
-
23:49
-
23:30
-
23:16
-
22:58
-
22:55
-
22:34
-
22:33
-
22:23
-
21:54
-
21:12
-
21:02
-
20:56
-
20:37
-
20:26
-
20:17
-
19:55
-
19:37
-
19:36
-
19:07