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«Возможно, было неправильное решение». Кори Гауфф высказалась о поражении от Мбоко

«Возможно, было неправильное решение». Кори Гауфф высказалась о поражении от Мбоко
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила поражение в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Спортсменка проиграла канадке Виктории Мбоко — 1:6, 4:6.

Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Последние несколько недель я хорошо играла на тренировках, просто тренировалась. Я решила взять перерыв и не играть в Вашингтоне, чтобы сосредоточиться на этом турнире, и, возможно, это было неправильное решение. Возможно, стоило сыграть больше матчей. Это первый турнир на харде, поэтому надеюсь найти необходимый ритм в Цинциннати и Нью-Йорке», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

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