18-летняя Виктория Мбоко оценила сенсационную победу над Кори Гауфф

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф в четвёртом круге «тысячника» в Монреале (Канада) — 6:1, 6:4.

«Это был один из самых важных матчей в моей карьере. Пока что я очень довольна тем, как всё прошло. Играть против Коко, конечно, всегда непросто. Она вторая ракетка мира, и для меня это была отличная возможность сыграть с ней. Я рада, что сегодня сохранила самообладание и справилась.

Даже не знаю, что сказать. Я была немного удивлена всем, всё произошло так быстро. Было много людей. Кажется, сегодня вечером я немного освоилась, но всё ещё немного взволнована. Я очень рада и довольна тем, как всё прошло сегодня, и тем, что вышла в следующий раунд», — приводит слова Мбоко Punto de Break.