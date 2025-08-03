«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 3 августа
Сегодня, 3 августа, и в ночь на 4 августа в Торонто (Канада) пройдёт седьмой игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Четвёртый круг (время московское). Расписание 3-4 августа:
- 19:30. Фрэнсис Тиафо (США) — Алекс де Минор (Австралия).
- 21:00. Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
- 2:00. Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США).
- 3:30. Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.
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