«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 3 августа

Сегодня, 3 августа, и в ночь на 4 августа в Торонто (Канада) пройдёт седьмой игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Четвёртый круг (время московское). Расписание 3-4 августа:

19:30. Фрэнсис Тиафо (США) — Алекс де Минор (Австралия).

21:00. Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

2:00. Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США).

3:30. Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.