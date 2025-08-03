Хольгер Руне пожелал Алексею Попырину защитить титул на «Мастерсе» в Торонто

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после поражения в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада) от австралийца Алексея Попырина со счётом 6:4, 2:6, 3:6.

«Сегодня вечером были как хорошие, так и плохие вещи. Мне необходимо прибавить. А ты, Алексей, иди вперёд и защити свой титул!» — написал Руне.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн. В прошлом году Алексей Попырин стал чемпионом канадского «Мастерса». В финале он обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.