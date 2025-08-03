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Хольгер Руне пожелал Алексею Попырину защитить титул на «Мастерсе» в Торонто

Хольгер Руне пожелал Алексею Попырину защитить титул на «Мастерсе» в Торонто
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после поражения в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада) от австралийца Алексея Попырина со счётом 6:4, 2:6, 3:6.

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 3
         
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Сегодня вечером были как хорошие, так и плохие вещи. Мне необходимо прибавить. А ты, Алексей, иди вперёд и защити свой титул!» — написал Руне.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн. В прошлом году Алексей Попырин стал чемпионом канадского «Мастерса». В финале он обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.

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