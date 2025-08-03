Расклады, при которых Хачанов может обойти Медведева в рейтинге после «Мастерса» в Торонто

Стали известны турнирные расклады «Мастерса» в Торонто (Канада), при которых Карен Хачанов может обойти Даниила Медведева в рейтинге ATP.
Хачанов продолжает выступление на «Мастерсе», в четвёртом круге Карен победил норвежца Каспера Рууда — 6:4, 7:5. В активе идущего 15-м Хачанова стало 2740 очков, у располагающегося на 14-й строчке Медведева — 2760 очков, однако Даниил завершил выступление на турнире, в третьем круге проиграв Алексею Попырину из Австралии — 7:5, 4:6, 4:6.
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Если Хачанов обыграет американца Алекса Михельсена в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто, то наберёт 2940 очков и обойдёт Медведева.
Также Хачанов при определённых обстоятельствах имеет шансы стать первой ракеткой России, обойдя и Андрея Рублёва (11-е место рейтинга, 3110 очков). Рублёв также продолжает выступление на турнире и в четвёртом круге встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. В случае титула в Торонто Хачанов наберёт 3540 очков.
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