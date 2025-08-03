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Расклады, при которых Хачанов может обойти Медведева в рейтинге после «Мастерса» в Торонто

Расклады, при которых Хачанов может обойти Медведева в рейтинге после «Мастерса» в Торонто
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Стали известны турнирные расклады «Мастерса» в Торонто (Канада), при которых Карен Хачанов может обойти Даниила Медведева в рейтинге ATP.

Хачанов продолжает выступление на «Мастерсе», в четвёртом круге Карен победил норвежца Каспера Рууда — 6:4, 7:5. В активе идущего 15-м Хачанова стало 2740 очков, у располагающегося на 14-й строчке Медведева — 2760 очков, однако Даниил завершил выступление на турнире, в третьем круге проиграв Алексею Попырину из Австралии — 7:5, 4:6, 4:6.

Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 21:20 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Если Хачанов обыграет американца Алекса Михельсена в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто, то наберёт 2940 очков и обойдёт Медведева.

Также Хачанов при определённых обстоятельствах имеет шансы стать первой ракеткой России, обойдя и Андрея Рублёва (11-е место рейтинга, 3110 очков). Рублёв также продолжает выступление на турнире и в четвёртом круге встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. В случае титула в Торонто Хачанов наберёт 3540 очков.

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