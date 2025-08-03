«Что ты плетёшь? Иди сдавайся тогда». Зверев общался с отцом во время матча в Торонто

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вступил в диалог с отцом, Александром Зверевым-старшим, по ходу матча четвёртого круга с аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/8 финала на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Александр жаловался на то, что не понимает, как ему играть.

Зверев победил на снятии соперника при счёте 6:4, 1:0 в пользу немца.

Зверев-младший: Что мне делать? Что мне делать?

Зверев-старший: Как ты не можешь? Что ты плетёшь?

Зверев-младший: Я не могу в корт попасть!

Зверев-старший: Ну иди сдавайся тогда. Что ты не можешь?

В четвертьфинале Александр Зверев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который в Канаде защищает прошлогодний титул.