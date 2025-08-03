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«Что ты плетёшь? Иди сдавайся тогда». Зверев общался с отцом во время матча в Торонто

«Что ты плетёшь? Иди сдавайся тогда». Зверев общался с отцом во время матча в Торонто
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вступил в диалог с отцом, Александром Зверевым-старшим, по ходу матча четвёртого круга с аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/8 финала на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Александр жаловался на то, что не понимает, как ему играть.

Зверев победил на снятии соперника при счёте 6:4, 1:0 в пользу немца.

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 04:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
4 		0
         
Франсиско Серундоло
24
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Зверев-младший: Что мне делать? Что мне делать?

Зверев-старший: Как ты не можешь? Что ты плетёшь?

Зверев-младший: Я не могу в корт попасть!

Зверев-старший: Ну иди сдавайся тогда. Что ты не можешь?

В четвертьфинале Александр Зверев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который в Канаде защищает прошлогодний титул.

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