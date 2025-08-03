Руне — о поражении в Торонто: разочаровывающий матч. Больше сказать нечего

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада) от австралийца Алексея Попырина со счётом 6:4, 2:6, 3:6.

«Разочаровывающий матч. Больше сказать нечего. Я не смог найти свой уровень, у меня были проблемы с подачей, что очень осложнило мне задачу. Мне определённо нужно играть гораздо лучше, принимать более взвешенные решения. Когда буду играть лучше, я смогу добиться лучших результатов», — приводит слова Руне Punto de Break.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн. В прошлом году Алексей Попырин стал чемпионом канадского «Мастерса». В финале он обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.