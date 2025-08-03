«Побеждает тот, кто лучше приспособится». Хачанов — об условиях на «Мастерсе» в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об условиях игры на «Мастерсе» в Торонто (Канада). На турнире он уже вышел в четвертьфинал.

«Каждый раз, когда приезжаешь на новый турнир, мячи, условия, покрытия другие. Поэтому нужно время, чтобы адаптироваться и выдержать, может быть, один-два матча, а потом начинаешь привыкать и чувствуешь себя немного лучше. Я бы сказал, что иногда условия подходят кому-то лучше, кому-то нет.

Честно говоря в первые дни условия мне не очень понравились. Я бы сказал, что контролировать мяч стало сложнее. Но в конце концов на многих турнирах всё дело в адаптации. Побеждает тот, кто лучше приспособится. Поэтому иногда ты можешь не показывать идеальный теннис, но играешь достаточно хорошо, и этого достаточно для победы», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира в Торонто.