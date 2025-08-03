Елена Рыбакина — о здоровье: немного устала от своих проблем

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала своё физическое состояние на турнире в Монреале (Канада).

— В последние пару недель в Вашингтоне и здесь у вас было довольно много длинных матчей. Как вы себя чувствуете физически? Как держится организм? Впереди тоже несколько напряжённых недель. В целом как вы себя чувствуете?

— Конечно, я немного устала от своих проблем, но мы справляемся. В целом я рада, что способна играть такие длинные матчи. Думаю, это хорошая подготовка к US Open, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В четвертьфинале «тысячника» в Монреале Рыбакина встретится с украинкой Мартой Костюк.