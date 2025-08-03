Елена Рыбакина оценила свою соперницу по предстоящему четвертьфиналу в Монреале
Поделиться
12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своей сопернице по четвертьфиналу на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Спортсменка встретится с украинкой Мартой Костюк.
Монреаль. 1/4 финала
04 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
28
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
|1
|2
|3
|
|
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
— В четвертьфинале вы встретитесь с Мартой Костюк. Расскажите, как подойдёте к нему, о вашем опыте игры с ней в прошлом и о том, что, по вашему мнению, нужно сделать очень хорошо, чтобы победить.
— Мы играли пару раз. На разных покрытиях, но всегда была тяжёлая борьба. Постараюсь сосредоточиться на себе. Я знаю, что она настоящий боец, и физически она очень сильная соперница. Так что да, попытаюсь сделать всё возможное и, надеюсь, смогу выиграть этот матч, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2025
-
12:02
-
11:50
-
11:42
-
11:20
-
10:57
-
10:41
-
10:38
-
10:25
-
09:57
-
09:45
-
09:30
-
08:07
-
06:19
-
05:53
-
05:22
-
04:38
-
04:18
-
03:07
-
01:57
-
01:28
-
00:51
-
00:24
-
00:07
-
00:01
- 2 августа 2025
-
23:49
-
23:30
-
23:16
-
22:58
-
22:55
-
22:34
-
22:33
-
22:23
-
21:54
-
21:12
-
21:02