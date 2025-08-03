Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина оценила свою соперницу по предстоящему четвертьфиналу в Монреале

Елена Рыбакина оценила свою соперницу по предстоящему четвертьфиналу в Монреале
Комментарии

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своей сопернице по четвертьфиналу на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Спортсменка встретится с украинкой Мартой Костюк.

Монреаль. 1/4 финала
04 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— В четвертьфинале вы встретитесь с Мартой Костюк. Расскажите, как подойдёте к нему, о вашем опыте игры с ней в прошлом и о том, что, по вашему мнению, нужно сделать очень хорошо, чтобы победить.
— Мы играли пару раз. На разных покрытиях, но всегда была тяжёлая борьба. Постараюсь сосредоточиться на себе. Я знаю, что она настоящий боец, и физически она очень сильная соперница. Так что да, попытаюсь сделать всё возможное и, надеюсь, смогу выиграть этот матч, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Материалы по теме
Елена Рыбакина — о здоровье: немного устала от своих проблем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android