Елена Рыбакина оценила свою соперницу по предстоящему четвертьфиналу в Монреале

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своей сопернице по четвертьфиналу на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Спортсменка встретится с украинкой Мартой Костюк.

— В четвертьфинале вы встретитесь с Мартой Костюк. Расскажите, как подойдёте к нему, о вашем опыте игры с ней в прошлом и о том, что, по вашему мнению, нужно сделать очень хорошо, чтобы победить.

— Мы играли пару раз. На разных покрытиях, но всегда была тяжёлая борьба. Постараюсь сосредоточиться на себе. Я знаю, что она настоящий боец, и физически она очень сильная соперница. Так что да, попытаюсь сделать всё возможное и, надеюсь, смогу выиграть этот матч, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.