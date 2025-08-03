Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 3 августа
Сегодня, 3 августа, и в ночь на 4 августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга.
Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/8 финала (время московское):
- 19:30. Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия).
- 21:00. Наоми Осака (Япония) — Анастасия Севастова (Латвия).
- 1:00. Клара Таусон (Дания) — Ига Швёнтек (Польша).
- 2:30. Аманда Анисимова (США) — Элина Свитолина (Украина).
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.
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