Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 3 августа

Сегодня, 3 августа, и в ночь на 4 августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/8 финала (время московское):

19:30. Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия).

21:00. Наоми Осака (Япония) — Анастасия Севастова (Латвия).

1:00. Клара Таусон (Дания) — Ига Швёнтек (Польша).

2:30. Аманда Анисимова (США) — Элина Свитолина (Украина).

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.