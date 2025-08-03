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Даниил Медведев назвал пятерых самых приятных теннисистов

Даниил Медведев назвал пятерых самых приятных теннисистов
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Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выбрал пятерых коллег по ATP-туру, которых считает наиболее приятными людьми.

В пятёрку Медведева вошли норвежец Каспер Рууд, бразилец Жоао Фонсека, испанец Карлос Алькарас, соотечественник Андрей Рублёв и серб Миомир Кецманович.

На проходящем на этой неделе «Мастерсе» в Торонто (Канада) Даниил Медведев проиграл на стадии третьего круга. Он потерпел поражение от действующего чемпиона австралийца Алексея Попырина со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа.

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