Циципас: у реальности нет фильтра. Поэтому большинство людей предпочитают иллюзию

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост, где поделился философской мыслью о том, почему люди живут иллюзиями.

«У реальности нет фильтра. Поэтому большинство людей предпочитают иллюзию», — написал Циципас на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Циципас выиграл один титул на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» в 2025 году лучшим результатам грека является выход во второй круг «Ролан Гаррос». На Australian Open и Уимблдоне Стефанос потерпел поражение в первом круге.