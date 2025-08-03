Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: у реальности нет фильтра. Поэтому большинство людей предпочитают иллюзию

Циципас: у реальности нет фильтра. Поэтому большинство людей предпочитают иллюзию
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост, где поделился философской мыслью о том, почему люди живут иллюзиями.

«У реальности нет фильтра. Поэтому большинство людей предпочитают иллюзию», — написал Циципас на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Циципас выиграл один титул на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» в 2025 году лучшим результатам грека является выход во второй круг «Ролан Гаррос». На Australian Open и Уимблдоне Стефанос потерпел поражение в первом круге.

Материалы по теме
Циципас: понимаешь, что кто-то влюблён, когда он начинает игнорировать тревожные сигналы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android