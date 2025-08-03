«Немножко нервишки потрепал себе и всем». Хачанов оценил победу над Руудом в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о первой в карьере победе над норвежцем Каспером Руудом. В четвёртом круге «Мастерса» в Торонто Карен обыграл Каспера со счётом 6:4, 7:5.

— Как тебе удалось справиться?

— Не без приключений. Конечно, идеально было бы закончить матч с двумя брейками, удержав свою подачу, и всё было бы отлично, но немножко нервишки потрепал себе и всем.

— Ты не играл с Каспером почти три года. Тогда он дважды тебя обошёл. Что сегодня было по-другому?

— Другие условия, другой корт. Мы играли на US Open в Америке, как раз в полуфинале. Смог тогда забрать у него сет, но не матч, к сожалению. Однако, наверное, условия здесь были немножко в мою сторону. Опять же, всё зависело от того, как я смогу держать свою подачу, как сфокусируюсь на приёме, будут ли шансы, смогу ли их реализовать. Много факторов, которые должны были сыграть, поэтому победить такого соперника я очень рад, особенно в первый раз, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».