«Мой уровень возвращается». Попырин — о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл девятую ракетку мира Хольгера Руне из Дании со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
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— Алексей, поздравляю с матчем! Каково это — снова оказаться в четвертьфинале в Канаде?
— Это прекрасное чувство. Чувствуешь себя как дома. Конечно, на этой неделе ты находишься под большим давлением, поэтому стараешься просто забыть об этом. Я очень нервничал в первом матче, но в последних двух, кажется, нервы постепенно утихли, что приятно. Мой уровень планомерно возвращается.
— Вы выиграли девять матчей подряд в Канаде. Как вы думаете — что за последние два года здесь позволило вам добиться такого успеха?
— Вообще не представляю. Думаю, это просто хорошее настроение, возможно, с прошлого года. Приехав в Канаду, чувствовал большое давление из-за необходимости защищать очки и всяких подобных вещей. Последние 12 месяцев я выступал недостаточно хорошо, чтобы сохранить свой рейтинг, если только не смог отыграть эту 1000 очков. Но, думаю, приятно приехать сюда и принять тот факт, что, даже если ты проигрываешь, если не защищаешь эту 1000 очков, всё равно приятно играть свободно. И, думаю, именно так я и сделал на этой неделе, — приводит слова Попырина Ubitennis.
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