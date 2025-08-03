«Мой уровень возвращается». Попырин — о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл девятую ракетку мира Хольгера Руне из Дании со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

— Алексей, поздравляю с матчем! Каково это — снова оказаться в четвертьфинале в Канаде?

— Это прекрасное чувство. Чувствуешь себя как дома. Конечно, на этой неделе ты находишься под большим давлением, поэтому стараешься просто забыть об этом. Я очень нервничал в первом матче, но в последних двух, кажется, нервы постепенно утихли, что приятно. Мой уровень планомерно возвращается.

— Вы выиграли девять матчей подряд в Канаде. Как вы думаете — что за последние два года здесь позволило вам добиться такого успеха?

— Вообще не представляю. Думаю, это просто хорошее настроение, возможно, с прошлого года. Приехав в Канаду, чувствовал большое давление из-за необходимости защищать очки и всяких подобных вещей. Последние 12 месяцев я выступал недостаточно хорошо, чтобы сохранить свой рейтинг, если только не смог отыграть эту 1000 очков. Но, думаю, приятно приехать сюда и принять тот факт, что, даже если ты проигрываешь, если не защищаешь эту 1000 очков, всё равно приятно играть свободно. И, думаю, именно так я и сделал на этой неделе, — приводит слова Попырина Ubitennis.