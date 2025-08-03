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Хачанов — о смене покрытия: пока неплохо. Ещё бессмысленно делать какие-либо выводы

Хачанов — о смене покрытия: пока неплохо. Ещё бессмысленно делать какие-либо выводы
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как для него проходит смена покрытия. На «Мастерсе» в Торонто (Канада) Карен вышел в четвертьфинал, где встретится с американцем Алексом Михельсеном.

— В начале турнира ты сказал, что посмотришь, как пройдёт смена покрытия, а теперь ты в четвертьфинале. Можно сделать вывод, что это было успешно?
— Ну, неплохо, так скажем. Пока неплохо. Ещё в турнире бессмысленно делать какие-либо выводы. У меня уже было три матча, которые я выиграл. Поэтому будет ещё одна возможность. Это самое главное, наверное, это как раз то, что я говорил до турнира. Чтобы набирать форму — эта смена покрытия и как буду вливаться в турнир. Потому что «Мастерсы» и американская серия достаточно длинные. Иногда если проигрываешь рано, то у тебя 5-10 дней для тренировок, но ты не дома, а здесь, в Америке. Хочется на этих турнирах, опять же, проходить как можно дальше, чтобы особенно готовиться автоматически уже к следующему турниру, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».

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